Кілька осіб отримали опіки й потрапили до лікарні.

На Бурштинській тепловій електростанції стався вибух, та була пожежа, є постраждалі.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася ввечері 28 листопада.

На котлі 7-го енергоблоку сталась розгерметизація екранної труби діаметром 60 мм, внаслідок чого відбувся викид газопарової суміші та газів з топки котла.

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7-ий енергоблок зупинено й виведено з експлуатації, замість нього введено в роботу 4-ий енергоблок.

За інформацією приймального відділення Бурштинської лікарні, після вибуху з ТЕС госпіталізовано п'ятеро осіб.

Крім того, сьогодні вночі виникла пожежа на покрівлі над котлом у 8-му блоці Бурштинської ТЕС – горіли електричні кабелів на площі 2 кв. метри.

Пожежу ліквідовано, постраждалих немає.

Бурштинська ТЕС знаходиться біля міста Бурштин Івано-Франківської області на перетині ліній електропередач, які з'єднують Україну зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією, пише "Вікіпедія".

Нагадаємо, у грудні минулого року на Зміївській ТЕС у селищі Слобожанське Харківської області сталась пожежа. Пізніше стало відомо, що горіла набивка двох регенеративних повітряних підігрівачів, обійшлося без постраждалих.

Автор: Вікторія Токарєва