Костопільський районний суд призначив педофілу покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

На Рівненщині до 8 років позбавлення волі засудили 29-річного чоловіка за зґвалтування малолітньої.

Про це повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, що в грудні 2019 року чоловік задля задоволення своєї статевої пристрасті, всупереч волі потерпілої, умисно вчинив дії сексуального характеру, вступивши в природній статевий акт з малолітньою дитиною своєї знайомої.

"Внаслідок протиправних дій чоловіка дівчинка завагітніла та народила доньку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вироком Костопільського районного суду чоловікові призначено покарання – 8 років позбавлення волі. Крім того, задоволено також і цивільний позов потерпілої на загальну суму 100 тис. грн.

Вирок законної сили ще не набрав. Сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня в Чернігові поліція затримала 58-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Зловмисника затримали й помістили в СІЗО, йому оголосили підозру.

У червні на Донеччині 23-річний житель Волноваського району зґвалтував 13-річну дівчинку. Обвинувальний акт стосовно чоловіка скеровано до суду для розгляду по суті.

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У січні стало відомо, що в полтавській лікарні 13-річний підліток зґвалтував 5-річну дівчинку. Сам інцидент трапився ще в середині грудня 2020 року. Причетність підлітка до скоєння злочину була доведена експертизами.

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Автор: Світлана Макринська