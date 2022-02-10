Зловмисники намагались ввезти партію електронних цигарок без марок акцизного податку України на більш ніж 16 мільйонів гривень.

СБУ не допустила ввезення в Україну рекордної за останні декілька років партії контрафактного товару через митний кордон.

Як повідомили у прес-центрі Служби безпеки, у зловмисників виявлено оптову партію електронних цигарок на понад 16 млн грн.

Організатори схеми намагалися приховано ввезти товари через Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Продукцію ділки оформлювали, зазначаючи у відповідних документах завідомо неправдиві відомості про вантаж.

Розповсюджувати підакцизну продукцію планували на українському внутрішньому ринку.

Читайте такожОтруєння та навіть інвалідність: українців попередили про небезпечні дитячі іграшкиПід час слідчих дій на території аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили у вантажі зловмисників партію електронних цигарок без марок акцизного податку України вагою понад 7 тонн.

"Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності осіб, причетних до її організації", - зазначає СБУ.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України у 2020 році недоотримав майже 280 млрд грн через контрабандні потоки на митному кордоні.

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