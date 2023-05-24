Коли очевидці викликали поліцію, росіяни втекли, але фото автомобілів зробити вдалося.

У Німеччині росіяни накинулися з кулаками на українця через те, що він відібрав у них триколор.

Про це розповів OBOZREVATEL сам постраждалий, колишній доброволець АТО. Він зазначив, що побачив весільний кортеж із російським прапором. Чоловік зупинив авто, вийшов і попросив пасажирів автомобіля прибрати триколор, але у відповідь почув російський мат.

"Тоді я вже не стримався, схопив цей прапор, древко поламав, стою з прапором і навіть не знаю, куди його діти. Тут з машини вискакують троє міцних молодих хлопців, з другої машини ще троє, вибігли їхні жінки. Мат, образи, стали мене штовхати, повалили на дорогу, штовхали", – розповів українець.

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Коли очевидці викликали поліцію, росіяни втекли, але фото автомобілів зробити вдалося.

"Коли поліцейський мене запитав, навіщо я вирвав російський прапор, я йому пояснив, що в Україні росіяни під цим прапором вбивають українців, дітей, мирних людей. Росія – країна агресор. Поліцейський зі мною погодився", – каже постраждалий.

Останнім часом з'являється інформація про судові вироки у Німеччині за підтримку російської агресії

Так, днями суд у Гамбурзі відправив місцевого жителя на три роки до в'язниці за публічне схвалення російської агресії, його спільнику дали шість місяців умовно.

А в березні німця оштрафували на 1500 євро за те, що він прийшов на роботу у футболці з буквою Z.

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