Хлопця заарештували на 60 діб без права внесення застави.

16-річний водій Infiniti Микола Харківський, який скоїв смертельну аварію в Харкові у ніч на 27 жовтня, не розгубився й після злочину одразу написав заяву про нібито угон автомобіля.

Про це заявив представник прокурора на судовому засіданні 28 жовтня, цитує Newsroom.

Представник прокурора підтвердив, що у ніч на 27 жовтня до правоохоронців надійшов дзвінок про викрадення автомобіля "Infiniti".

За даними обвинувачення, Микола Харківський після наїзду на пішоходів прибув до міської лікарні, назвавшись іменем іншої людини та повідомивши чужу домашню адресу.

Читайте такожУ Харкові пройшов суд над 16-річним винуватцем кривавої ДТП Миколою Харківським (відео)Хлопець скористався моментом і здійснив виклик на "102" з приміщення туалету медзакладу. Таким чином, хлопець хотів ввести слідство в оману і відвести від себе підозру.

Після цього Харківський намагався покинути будівлю лікарні, проте був затриманий співробітниками поліції.

Правоохоронці натомість відкрили проти водія Infiniti ще одну справу – за статтею про надання завідомо неправдивого повідомлення про скоєння злочину.

За рішенням суду, Харківського арештували на 60 діб без права внесення застави.

Смертельна ДТП у Харкові: що відомо

Увечері 26 жовтня у Харкові 16-річний водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської на червоний сигнал світлофора, на високій швидкості зіткнувся із Chevrolet Aveo. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti – двоє юнаків 19 років та 16-річна дівчина з тяжкими травмами доставлені до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водія Infiniti затримали.

За даними поліції, він перебував на умовному терміні покарання за завдання умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України), а у вересні цього року на нього було складено протоколи про адміністративні правопорушення (водіння автомобілем без посвідчення водія та перевищення допустимої швидкості).

27 жовтня юнаку повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). У разі доведення вини йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Автор: Віолетта Орлова