33-річний земляк зловмисника госпіталізований у тяжкому стані.

В одному з хостелів Одеси постоялець із Дніпропетровської області завдав земляку тяжкі ножові поранення.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася в хостелі на вулиці Миколаївська дорога. Про подію правоохоронцям та медикам повідомили жителі сусідніх кімнат, які почули крики постояльців.

Як з'ясувалося, 26-річний зловмисник із Дніпропетровської області, який проживав з потерпілим в одному хостелі, навідався до нього у кімнату на вечерю, під час якої вдарив ножем у груди та живіт. За даними поліції, 33-річний земляк зловмисника госпіталізований у тяжкому стані.

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Підозрюваний затриманий. Обидва чоловіки пояснили, що причиною конфлікту між ними стали взаємні образи.

На сайті регіонального главку розміщено фото знаряддя злочину – звичайний столовий ніж із заокругленим лезом. Цей ніж та інші речові докази, вилучені з місця події, правоохоронці направили на експертизу. Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Одесі жінка тяжко поранила ножем ревнивого чоловіка.

Автор: Лариса Козова