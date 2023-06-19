За словами військових, стрілянина розпочалася через тиск на співробітників ТЦК.

На Одещині військкомат прокоментував конфлікт зі стріляниною, який стався на ринку міста Рені між його представниками та громадянами.

"Під час роботи з оповіщення громадян між місцевими жителями та співробітниками одного з районних ТЦК та СП Одещини в ході вручення повістки виник конфлікт. З метою зупинки групового тиску на військовослужбовців, один з них здійснив постріл в повітря зі стартового пістолету в громадському місці", - йдеться у повідомленні Одеського обласного ТЦК та СП.

У військовому відомстві зазначають, що на місце події викликали поліцейських, які встановили усіх учасників інциденту. З усіма наразі проводяться слідчі дії. Зброю, набої та інші речові докази вилучено та направлено на експертизу.

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Правоохоронці відкрили провадження, процесуальне керівництво якого виконує Білгород-Дністровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону. Крім того, військовим командуванням призначено службове розслідування.

Що сталося в Рені

18 червня у соцмережах почали поширювати відео, та писати, що на ринку міста Рені на Одещині представники військкомату почали стріляти нібито при спробі затримати чоловіка.

Сьогодні, 19 червня, у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області заявили, що за фактом події розпочато провадження за ч. 4. ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вона передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

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