Причиною виникнення надзвичайної ситуації також було підключення до будівлі електро- та газопостачання без отримання спеціальних дозволів.

Основними причинами виникнення пожежі у будинку для літніх людей у Харкові стали грубе та свідоме порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки та підключення до будівлі електро- та газопостачання без отримання спеціальних дозволів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов за результатами розслідування урядової комісії з причин виникнення надзвичайної ситуації під час засідання Кабміну.

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"Основними причинами виникнення надзвичайної ситуації стали груби та свідоме порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, підключення до будівлі електро- та газопостачання без отримання спеціальних дозволів", - зазначив Чернишов.

За його словами, передумовами, що сприяли виникненню надзвичайної ситуації, стали відсутність ліцензування в сфері надання соціальних послуг, відсутність контролю у сфері надання соціальних послуг, відсутність на законодавчому рівні порядку припинення діяльності закладів, що не відповідають вимогам критеріїв, а також складний порядок отримання соціальних послуг, велика кількість документів, процедурних дій тощо.

За результатами роботи урядової комісії рекомендуються Харківській міській раді за рахунок коштів місцевого бюджету завершити здійснення організації поховань, Харківській облраді - прийняти рішення щодо виділення коштів для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих і постраждалим внаслідок НС, НКРЕКП - вдосконалити процедури приєднання технічного доступу до газових та електричних мереж.

Що відомо про подію

21 січня у Харкові у двоповерховій житловій будівлі, переобладнаній під будинок для літніх людей, сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 осіб.

За фактом пожежі поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

У справі щодо розслідування причин пожежі у будинку для літніх людей затримано чотирьох осіб. Це власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, а також орендар будинку та його дружина – директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, та адміністратор.

У зв’язку з пожежею в області розпочалася перевірка закладів, які надають соціальні послуги.

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Автор: Леся Лещенко