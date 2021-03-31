Дітей евакуювали на подвір'я / фото ТСН
У середу, 31 березня, в місті Українка Обухівського району Київської області виникла пожежа в дитячому садку "Альонушка".
Про це повідомляє журналіст ТСН.ua.
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На виклик прибули три пожежні автомобілі. Судячи з фото, пожежа сталася на другому поверсі.
Що саме стало причиною пожежі, поки що невідомо. Також поки немає інформації, чи є постраждалі.
Батьків терміново викликали до закладу, аби вони забрали своїх дітей. Наразі їх евакуювали на подвір'я.
фото ТСН
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