Двоє людей загинуло під час пожежі у Дніпрі / фото dp.dsns.gov.ua
Двоє людей загинуло під час пожежі в одноповерховому будинку в приватному секторі Дніпра.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Перехожі помітили, що будинок горитьі викликали рятувальників. З`ясувалося, ця будівля давно стояла покинутою. Вогонь швидко розповсюдився, бо кімнати були завалені мотлохом.
За годину рятувальники здолали полум`я, але всередині знайшли тіла чоловіка та жінки, які, ймовірно, були безхатченками.
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