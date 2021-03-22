Всередині знайшли тіла чоловіка та жінки, які, ймовірно, були безхатченками.

Двоє людей загинуло під час пожежі в одноповерховому будинку в приватному секторі Дніпра.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Перехожі помітили, що будинок горитьі викликали рятувальників. З`ясувалося, ця будівля давно стояла покинутою. Вогонь швидко розповсюдився, бо кімнати були завалені мотлохом.

За годину рятувальники здолали полум`я, але всередині знайшли тіла чоловіка та жінки, які, ймовірно, були безхатченками.

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Автор: Олег Давигора