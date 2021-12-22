За повідомленнями рятувальників, під час пожежі загинула одна людина, 2 травмувалися.

На Вінниччині на шостому поверсі у приміщенні готельно-ресторанного комплексу "Батерфляй" виникла пожежа. Згорів дах комплексу. За останніми даними ЗМІ, пожежу ще гасять.

Як повідомила у ДСНС України, під час пожежі загинула одна людина, 2 травмувалися. За попередньою інформацією поліції, вони вистрибнули з вікна. Від отриманих під час падіння травм померла дівчина. Інформація щодо неї встановлюється.

Двох людей госпіталізували у Вінницьку міську лікарню швидкої медичної допомоги.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 ККУ (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), покарання за яке — до 8 років позбавлення волі.

Причина виникнення загоряння встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, пожежа сталася в селі Селище неподалік від обласного центру. Про НП рятувальникам повідомили о 2:55. Її площа складала 900 кв. метрів. О 5:09 вогонь локалізували, через 15 хвилин - ліквідували.

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