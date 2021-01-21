Саме сьогодні в будинку мали ремонтувати газове обладнання і задимлення сталося в районі газового лічильника.

У власниці згорілого у Харкові будинку для літніх людей виявили ще один незаконний аналогічний заклад.

Про це заявив голова Національної поліції Ігор Клименко на позачерговому засіданні уряду, інформує прес-служба НПУ.

«Встановили власника будинку та перевіряємо його причетність до переобладнань інших його будинків – у заклади аналогічного типу. Зараз вже встановили один такий будинок для літніх людей, де перебуває 24 людини. Він також працює без дозвільних документів», - зазначив Клименко.

Щодо будинку, в якому сьогодні сталася трагедія, він повідомив, що, за попередньою інформацією, саме сьогодні в ньому мали ремонтувати газове обладнання.

«Задимлення було саме в районі газового лічильника. Наразі поліцейські опитали трьох доглядальниць цього будинку та управляючого. Також допитуємо спів орендарку будинку, яка прооперована. Біля її палати чергує поліція», - розповів Клименко.

За його словами, за показаннями свідків, під час пожежі у будинку перебувало 28 літніх людей та 4 особи обслуговуючого персоналу.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також звернувся до уряду з проханням перевірити, чи є ці будинки на планах міста Харкова.

«Ми пропонуємо комплексно підійти, і, окрім дозвільних документів, перевірити, чи відображені вказані будинки для літніх людей на карті міста Харків», - зазначив Аваков.

Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові: що відомо

21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 осіб. Повідомлялось, що 5 госпіталізували. За попередніми даними, причиною займання стало необережне поводження з електронагрівальними приладами. За фактом пожежі поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Кабінет міністрів створив урядову комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з розслідування причин пожежі.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, поліцейські вирішують питання про затримання власниці будинку, в якому сталася пожежа.

Директор департаменту соцзахисту Харківської ОДА Юрій Шпарага повідомив, що зазначений будинок нелегальний.

За його інформацією, у ньому проживали 33 особи, 15 з них загинули, 11 зараз розміщені в медичних закладах Харкова. «Наразі медична допомога надається 11 особам. Всі вони в разі потреби будуть поселені в інтернатні установи. Інтернатні установи готові прийняти тих, хто потребує допомоги», - додав Шпарага.

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Автор: Інна Андаліцька