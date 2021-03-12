Пожежа сталася на покрівлі триповерхового будинку для літніх людей "Срібний вік".

У п’ятницю, 12 березня, Києві о 05:51 загорівся будинок для літніх людей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежа виникла у Подільському районі по вулиці Лісозахисна, 11 б, на покрівлі триповерхового будинку (розмір 15 на 10 метрів) для літніх людей «Срібний вік».

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О 06:55 пожежу локалізовано на площі 100 квадратних метрів.

На об’єкті перебувало 65 осіб похилого віку. Жертв та постраждалих немає. Рятувальниками та обслуговуючим персоналом з верхніх поверхів евакуйовано на перший поверх 80 осіб (з них 65 осіб похилого віку та 15 осіб персоналу).

До гасіння залучено 35 осіб та 8 одиниць техніки.

Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові

21 січня у Харкові у двоповерховій житловій будівлі, переобладнаній під будинок для літніх людей, сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 осіб.

За фактом пожежі поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

У справі щодо розслідування причин пожежі у будинку для літніх людей затримано чотирьох осіб. Це власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, а також орендар будинку та його дружина – директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, та адміністратор.

У зв’язку з пожежею в області розпочалася перевірка закладів, які надають соціальні послуги.

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Автор: Денис Прядко