Пожежа сталася на території автотранспортного підприємства на вул. Василя Степанченка, що у Святошинському районі.

У Києві внаслідок пожежі в автопарку одна автівка згоріла, три частково пошкоджені.

Читайте такожСлідчі знайшли зброю, з якої обстріляли 11-річного хлопчика в Тернополі (фото)Як повідомили у прес-службі ДСНС України, повідомлення про пожежу на території автотранспортного підприємства на вул. Василя Степанченка, що у Святошинському районі, надійшло рятувальникам близько 10:00.

На місці події вогнеборці встановили, що загоряння сталося в одноповерховому металевому гаражному боксі. Полум’я розповсюдилось на поруч припарковані два вантажні автомобілі. Під час гасіння пожежі їх евакуювали на безпечну відстань. О 10:56 пожежу ліквідували.

Внаслідок займання повністю знищено вантажний автомобіль, який стояв у гаражному боксі, частково пошкоджено 4 напівпричепи та 3 легкові автомобілі.

Причина пожежі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

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Автор: Світлана Закелова