Палає дах будинку / Скріншот
У Києві сьогодні ввечері сталася серйозна пожежа в Дніпровському районі.
Читайте такожВ Києві фура перекрила вулицю внаслідок ДТППро це повідомляє Киев Оперативный.
"Серйозна пожежа прямо зараз сталася на ДВРЗ. Палає дах будинку", - йдеться у повідомленні.
Відзначається, що на місці пригоди вже працюють пожежники.
Про постраждалих чи загиблих невідомо.
Вам може бути цікаво
- У Рівному сталася пожежа в ОДА: евакуювали 48 людей (фото)
- Потяг з паливом вибухнув після зіткнення з вантажівкою в США (фото, відео)
- У Львові внаслідок пожежі у квартирі загинули двоє людей
- В Одесі уночі горів пологовий будинок: 16 малюків евакуювали (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram