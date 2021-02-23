На місці пригоди працюють пожежники.

У Києві сьогодні ввечері сталася серйозна пожежа в Дніпровському районі.

Читайте такожВ Києві фура перекрила вулицю внаслідок ДТППро це повідомляє Киев Оперативный.

"Серйозна пожежа прямо зараз сталася на ДВРЗ. Палає дах будинку", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що на місці пригоди вже працюють пожежники.

Про постраждалих чи загиблих невідомо.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН