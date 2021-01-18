Серед можливих причин пожежі - необережне поводження з вогнем та несправність проводки.

В Одесі поліція розглядає дві версії причини загоряння в триповерховому готелі на вул. Посмітного, в якому 17 січня загинули дві людини.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, зараз слідчі розглядають кілька версій причин пожежі. Серед них - необережне поводження з вогнем та несправність проводки.

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Призначено пожежно-технічну та судово-медичну експертизи.

Станом на 09:00 понеділка встановлено, що в результаті пожежі загинули дві людини, їх особи встановлюються. Також в лікарню з опіками і отруєннями продуктами горіння були доставлені п'ятеро осіб.

Пожежа в готелі Одеси: що відомо

Увечері 17 січня в курортній зоні Одеси, в районі Аркадії, на вул. Посмітного, загорівся триповерховий готель.

За даними мерії міста, зараз у лікарні перебувають двоє потерпілих, загинули чоловік і жінка. Одинадцять людей вчора поселили в іншому готелі.

Поліція почала розслідування за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

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Автор: Лариса Козова