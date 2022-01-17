Крім цього, обстановка під судом залишається спокійною.

Під Печерським судом Києва, де прихильники п'ятого президента і нардепа Петра Порошенка чекають на рішення суду щодо запобіжного заходу для політика, на кореспондента одного з телеканалів вчинили напад.

Про це повідомляє телеканал "НАШ" та телеведучий Макс Назаров.

"Ряжені клоуни оточили нашого журналіста Тимура Страхова та групою напали", - зазначив Назаров.

"Така ось у Порошенка підтримка", - прокоментував він.

Читайте такожПорошенку обирають запобіжний захід у Печерському суді (онлайн-трансляція)

На відео можна побачити, як учасники мітингу на підтримку п'ятого президента оточили кореспондента телеканалу і почали проштовхувати його через натовп. Зрештою прибічникам Порошенка вдалося виштовхнути чоловіка.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, наразі біля будівлі суду досі перебуває до тисячі прибічників Порошенка. Зі сцени грає музика. Обстановка спокійна, усі чекають на судове рішення.

Нагадаємо, коли суддя пішов до нарадчої кімнати, прихильники Порошенка почали блокувати виїзди з суду. Станом на 21:00 суддя досі не оголосив рішення.

Підозра Порошенку в держзраді

Наприкінці 2021 року стало відомо, що Петрові Порошенку відправили поштою підозру в державній зраді. Сам Порошенко тоді перебував за кордоном.

П'ятий президент записав відеозвернення, в якому заявив, що повернеться в Україну в січні. У ролику Порошенко розповів, що зараз перебуває у Варшаві, де заплановано зустрічі з польськими та європейськими політиками, і має намір повернутися в Україну "за власним графіком".

Раніше в ДБР заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка. Майно, на яке суд вирішив накласти арешт, включає квартири у Вінниці та Києві, садибу в Козині, земельні ділянки, а також акції приватних компаній.

Вас також можуть зацікавити новини: