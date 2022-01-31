Пенсіонерку задушили, зловмисники викрали з її будинку гроші, золоті прикраси та мобільний телефон.

На Львівщині люди представлялися продавцями меду та обкрадали літніх людей. 80-річна пенсіонерка викрила шахраїв, а ті її вбили.

Про це повідомляє ТСН.

Чоловік і жінка зайшли в дім, вони пропонували пенсіонерці мед. Поки чоловік показував товар та відвертав увагу літньої жінки, його спільниця нишпорила по хаті, щоб її обікрасти. Пенсіонерка викрила злодіїв, а ті її вбили.

Труп пенсіонерки знайшла її родичка. Вона доглядала пенсіонерку й зайшла її навідати, коли побачила жахливе. Труп літньої жінки лежав на підлозі, її родичка викликала лікарів та поліцію. Проте допомогти жінці не змогли, вона була вже давно мертвою.

Пенсіонерку задушили, зловмисники викрали з будинку жінки гроші, золоті прикраси та мобільний телефон. За добу їх затримали. Грабіжниками виявилися чоловік та жінка, які вже мали судимості.

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Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі жінка з револьвером хотіла пограбувати кіоск. Пошкодивши вітринне скло кіоску, зловмисниця стала погрожувати 63-річній продавчині револьвером і вимагати віддати виторг, а коли зрозуміла, що грошей у касі немає, почала втікати.

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