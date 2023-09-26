Днями правоохоронці затримали подружжя з Києва.

В Україні викрили подружжя, яке продавало військовим безплатно отримані за кордоном автівки. Вони завозили їх під виглядом гуманітарної допомоги.

У офіційній заяві Державного бюро розслідувань повідомляється, що кияни мали благодійний фонд та пільги під час митного оформлення автомобілей. Після продажу вони підробляли фіктивні акти прийому-передачі про нібито безоплатну передачу автівок Збройним силам України.

25 вересня їх викрили при спробі продажу військовослужбовцям трьох автівок, отриманих безоплатно в Литві. Вони хотіли отримати за них 13 тисяч доларів. Чоловіка затримали на підставі ст. 208 КПК України.

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Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру та вилучення решти автівок, завезених під виглядом гуманітарної допомоги. Також перевіряється можлива причетність посадовиців митниці та військових формувань, які могли сприяти незаконній легалізації автівок.

Кримінальне провадження розпочате за статтею незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.

Продаж "гуманітарки": останні новини

Нагадаємо, минулого серпня поліцейські повідомляли про викриття організації, яка також продавала українським військовим автомобілі, які безплатно отримувала в інших країнах.

А в Черкасах посадовці продали понад 1 тисячу бронежилетів, призначених для української армії. Вважається, що вони могли отримати понад 12 мільйонів гривень.

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