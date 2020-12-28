Правопорушника затримали. За фактом нападу на поліцейського розслідується кримінальне провадження.

У Києві під час забезпечення правопорядку на безстроковій акції група осіб намагалася прорватися у приміщення Міністерства розвитку громад і територій, в результаті чого поліцейському були нанесені тілесні ушкодження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«Сьогодні під час забезпечення правопорядку на безстроковій акції група осіб намагалася прорватися у приміщення Міністерства розвитку громад і територій (вулиця Велика Житомирська, 9). При цьому чоловік наніс тілесні ушкодження поліцейському», - йдеться у повідомленні.

Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом нападу на поліцейського розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 ККУ.

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Окрім того, як зазначається, після проведення першочергових слідчих дій можлива додаткова правова кваліфікація дій осіб, які намагалися прорватися у приміщення міністерства.

«Правоохоронці продовжують цілодобово нести службу із забезпечення правопорядку під час безстрокової акції та закликають учасників висловлювати свою позицію у правовий спосіб», - додали в поліції.

Акція протесту проти корупції в будівельній галузі

На початку грудня під будівлею Мінрегіону по вул. Велика Житомирська, 9 у Києві почалася безстрокова акція протесту проти корупції в будівельній галузі.

Учасники акції стверджують, що корупція в будівництві триває і звинувачують в цих злочинах міністра розвитку громад і територій України Олексія Чернишова, народного депутата від «Слуги народу», заступника голови профільного парламентського комітету Олену Шуляк, в.о. голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Ірину Король та інших.

28 грудня активісти громадських організацій вийшли на мітинг під Міністерством розвитку громад і територій, щоб заявити, що відомство проводить легалізацію порушень законів та будівельних норм у корупційний спосіб. Їхні представники намагалися потрапити на засідання Науково-технічної ради Мінрегіону, аби донести свою позицію. Але цьому завадили правоохоронці.

Втім, активісти запевнили, що «не дадуть корупціонерам спокійно святкувати Новий рік разом з будівельною мафією».

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Автор: Костянтин Гончаров