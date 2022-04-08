Окупанти обстріляли Одеську область з території Криму сьогодні вночі.

В Одеській області внаслідок ракетного удару загинув 27-річний місцевий житель.

Про це повідомили в Андрієво-Іванівській територіальній громаді.

"Сьогодні в результаті ракетного удару загинув наш земляк з села Ісаєво Хрущ Володимир Сергійович, 24.04.1995 року народження – молодий, амбітний хлопець, турботливий син, люблячий брат, батько... Не вистачає слів, щоб передати той біль, який чорним крилом торкнувся рідних і близьких. Герої не вмирають!" - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 8 квітня ворог з території Криму випустив керовані ракети по Одеській області. Всього нарахували три російські ракети.

У командуванні "Південь" заявили про постраждалих та руйнування інфраструктури, а саме двох будівель.

У свою чергу в Міноборони РФ відзвітували про знищення "військового об'єкту недалеко від Одеси". Мова йшла про селище Красносілка під Одесою.

При цьому місцеві жителі стверджують, що в населеному пункті не було ніяких військових об'єктів.

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