Цю суму він пропонував за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.

У вівторок, 18 жовтня, Національне антикорупційне бюро та САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні.

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Як з'ясувало слідство, у жовтні 2022 року екс-нардеп (у минулому — топ-посадовець державної компанії "УкрБуд") запропонував меру Дніпра Борису Філатову хабар за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.

"Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року. "Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку", - йдеться у повідомленні.

Колишнього народного обранця затримали. Вирішується питання про повідомлення про підозру. Попередня правова кваліфікація правопорушення – ч. 4 ст. 369 КК України.

Наголошується, що НАБУ розпочало розслідування за заявою міського голови Дніпра.

"Екс-нардеп є також обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії. Справа наразі слухається у суді", - йдеться у повідомленні.

Імені нардепа, який пропонував хабар, в НАБУ не називають. Однак, як повідомляє журналіст Олег Новіков, ймовірно, мова йде про Максима Микитася.

Справа проти Микитася: деталі

29 грудня у Нацполіції заявили, що Микитасю повідомили про підозру у замовленні викрадення людини та вимаганні.

За даними слідства, 8 грудня у Києві четверо осіб викрали юриста компанії, яка надавала послуги підозрюваному. За кілька годин поліцейські затримали виконавців, а згодом встановили і безпосереднього замовника злочину.

Виконавці обманом виманили потерпілого на зустріч, де в подальшому силоміць заволоділи його автомобілем і за вказівкою замовника змусили потерпілого написати боргову розписку на 800 тис. доларів. Через кілька годин після викрадення поліцейські затримали чотирьох виконавців та звільнили заручника. Під час викрадення та затримання зловмисники повідомляли про хід подій організаторові, а той своєю чергою – замовнику. Наступного дня затримали й двох співорганізаторів.

31 грудня минулого року суд обрав для Микитася тримання під вартою без визначення розміру застави до 27 лютого. Його заарештували прямо в залі суду.

У березні минулого року Шевченківський райсуд Києва звільнив колишнього народного депутата, екс-президента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася з-під варти та відправив його під нічний домашній арешт.

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