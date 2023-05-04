Відзначився перший заступник мера Вознесенської міської територіальної громади, який з головою місцевого благодійного фонду та командою бухгалтерів накрав майже на мільйон гривень.

Служба безпеки України викрила масштабну схему привласнення бюджетних коштів для закупівлі продукції Силам оборони у прифронтових районах у Миколаївській області.

Йдеться про схему, яку організував перший заступник мера Вознесенської міської територіальної громади. Як повідомив прес-центр відомства, він залучив до незаконної діяльності двох своїх підлеглих - посадовців бухгалтерії міськради, а також голову місцевого благодійного фонду.

Разом вони завдали збитків Україні та ЗСУ майже на мільйон гривень.

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"За попередніми даними, учасники оборудки завдали державі збитки на майже млн грн. Під час обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів виявлено: комп’ютерну техніку, документи та чорнові записи із доказами незаконних дій; понад млн у гривневому еквіваленті. На підставі зібраних доказів першому заступнику мера і трьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах)", - йдеться у повідомленні.

В спецслужбі поінформували, що наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

СБУ спіймала "комунальника", який шкодив ЗСУ

Нагадаємо, що вчора СБУ заарештувала "шкідника" в Одеській області, який через свої зрадницькі дії заважав ЗСУ. Йдеться про жителя села Крижанівка, який разом з другом "зливав" дані про колону нашої техніки та переміщання особового складу до фронту.

Чоловіки, усвідомлюючи, до чого може призвести поширення секретних даних, ширили записи с технікою своєму "координатору" - мешканцю Росію. Сторони листувалися через месенджер у соціальних мережах.

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