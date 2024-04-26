Слідству відомо про двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі.

Викрито двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що 20 квітня 2024 року, після трагічної події, нападники вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до знайомих військовослужбовців. "Один з них також самовільно залишив військову частину в Одеській області", - зазначають в ДБР.

В повідомленні сказано, що, не зважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, два військові відгукнулись та вирішили допомогти. "Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший - поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам", - повідомляє ДБР.

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24 квітня 2024 року ДБР затримало одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину.

"Наразі за приховування тяжкого злочину військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч.1 ст. 396 КК України. Іншому, який самовільно залишив військову частину повідомлено про підозру за ч.5 ст.407 КК України", - йдеться в повідомленні.

В ДБР зазначають, що проведено обшуки за адресами фігурантів справи та інших осіб, які допомагали нападникам втекти за кордон та надавали першу медичну допомогу. Вилучені їхні мобільні телефони.

Розстріл військових на Вінничині

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня на Вінничині двоє військових – батько і син – Валерій та Віталій Василаке розстріляли правоохоронців. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький, а його напарника було поранено. 22 квітня загиблого правоохоронця поховали на Алеї слави кладовища у Бершаді.

Підозрювані втекли з місця події, їх розшукували і упіймали на Одещині. 22 квітня їм обрали запобіжний захід – обох взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави.

Під час засідання суду Валерій Василаке розповів, що у правоохоронців стріляв його син. Він також зізнався, що саме Віталій вкрав зброю, яку вони перевозили в багажнику машини.

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