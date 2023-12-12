Але ділки, які обіцяли перевести "паломників" через кордон, теж виявилися липовими.

Група ряжених "батюшок" у супроводі справжнього діючого клірика церкви Московського патріархату намагались незаконно перетнути кордон з Молдовою, повідомила Державна прикордонна служба України.

Так, біля кордону з Молдовою прикордонники затримали чотирьох порушників, троє з яких були в церковному вбранні. Однак, двоє "батюшок" виявилися несправжніми: рясами їх наділив третій – діючий клірик церкви московського патріархату, раніше – протоієрей у казначействі Києво-Печерської Лаври. Вся четвірка намагалася незаконно перетнути кордон.

"На цьому маскарад не скінчився: ділки, які обіцяли перевести лжестарців через кордон, теж виявилися липовими. Вони покатали "новонавернених" човном по озеру Кагал і висадили їх на протилежному березі. Прикордонникам Ізмаїльського загону довелося пояснити "туристам", що "Україна – не Молдова" і скласти протоколи про адмінправопорушення за спробу незаконного перетинання держкордону", - повідомили у ДПСУ.

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Прогулянка ставком обійшлася "паломникам" у 4000 доларів з кожного.

Спроби незаконного перетину кордону: прикордонники ділились цікавими моментами

У листопаді ДПСУ інформувала, що двоє чоловіків хотіли дістатись Румунії на дитячих "плавзасобах" - на рожевих "фламінго". Для здійснення свого задуму зловмисники обрали річкову ділянку, де рубіж пролягає річкою Тиса. Один є жителем Закарпаття, інший приїхав із Полтавщини. За "ескорт-послугу" закарпатець планував отримати $3200. Прикордонники завадили планам чоловіків.

Перед тим прикордонники Мукачівського загону затримали двох неповнолітніх громадян та двох чоловіків з надувними "пончиками" для купання. Ухилянтів упіймали біля річки Тиса. За подорож на надувних "пончиках" затримані заплатили організаторам по $5000 та $3500. Хлопці, віком 15 та 16 років, зізналися, що за винагороду пристали на пропозицію свого односельця провести двох невідомих їм чоловіків до річки Тиса та вказати напрям руху в Румунію.

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