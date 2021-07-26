На тілі тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника Ізмаїльського відділу Управління патрульної поліції Одеської області Івана Митькіна не знайшли слідів насильства.
Про це пише "Думська" з посиланням на джерела в прокуратурі.
26 липня чоловіка виявили в дендропарку Перемоги повішеним.
Після цього в місцевих телеграм-каналах писали, що у поліцейського були зв'язані руки.
Читайте такожСамогубство патрульного в Одесі: розпочато розслідування через можливі борги загиблогоСпіврозмовник видання заявив, що інформація з анонімних каналів не відповідає дійсності.
"Жодних ознак вбивства судові медики не знайшли. Стандартний випадок суїциду - повішення в сидячому положенні", - розповіло журналістам джерело в прокуратурі.
Поліцейський взяв у борг 300 тисяч доларів і зник
В Одеській області з кінця минулого тижня розшукували заступника начальника патрульної поліції міста Ізмаїл Івана Митькіна. Повідомлялося, що протягом останніх декількох місяців він позичив у знайомих городян різні суми, в цілому – близько 300 тис. дол.
Минулого тижня офіцер нібито обікрав в Ізмаїлі квартиру, яку орендував разом з кількома колегами: виніс велику суму грошей і травматичний пістолет.
Наприкінці минулого тижня чоловік перестав виходити на зв'язок, а сьогодні його виявили повішеним у Дендропарку Перемоги (Одеса). Попередня кваліфікація події - самогубство.