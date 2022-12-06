Воєнним злочинцем виявився тимчасово виконуючий обов’язки начальника розвідки 64-ї окремої мотострілкової бригади ЗС РФ.

​​Служба безпеки України ідентифікувала ще одного ватажка російських окупантів, який розстріляв цивільного в Бучанському районі.

"У результаті слідчих дій встановлено особу російського загарбника, який вчинив умисне вбивство цивільного під час тимчасового захоплення Київщини. Воєнним злочинцем виявився тимчасово виконувач обов’язки начальника розвідки 64-ї окремої мотострілкової бригади ЗС РФ. У складі сухопутних підрозділів агресора він брав безпосередню участь у захопленні населених пунктів Бучанського району. Встановлено, що під час окупації селища Гавронщина російський капітан зупинив посеред вулиці беззбройного місцевого жителя і вдарив його по обличчю прикладом автомата. Потім зловмисник здійснив постріли у тулуб потерпілого", - йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, людина загинула від численних вогнепальних поранень тіла і втрати крові.

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На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для встановлення його місць перебування і притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Військові злочини росіян в Україні

З початку повномасштабного російського вторгнення російські окупанти вбивають ні в чому не винних мирних українців. Часто - за їхню проукраїнську позицію. Також загарбники катують жителів України, для чого облаштовують цілі катівні у підвалах та інших приміщеннях.

У лісі під Новою Каховкою Херсонської області знайшли вбитими викрадених російськими військовими 22 листопада батька й сина - диякона Анатолія й Олександра Прокопчуків.

В селі Львівські Відруби Херсонської області виявили тіла розстріляних матері та сина.