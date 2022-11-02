Її викрили на антиукраїнській діяльності.

Служба безпеки України повідомила про підозру дочці ексміністра оборони, який обіймав цю посаду у 2012-2014 роках. Її викрили на антиукраїнській діяльності.

Як повідомляє СБУ, підозрювана керувала підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ. Київська міська прокуратура заочно повідомила жінці про підозру за ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Кримінального кодексу України – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років без права обіймати певні посади та конфіскацію майна.

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Нагадаємо, що посаду міністра оборони України з 2012 по 2014 роки обіймав екс-регіонал російського походження Павло Лебедєв. Він втік з України під час Революції гідності та переховується від слідства.

Діяльність російських агентів в Україні

На початку жовтня СБУ затримала в Миколаївській області зрадників, які готували псевдореферендум за завданням російських окупантів. Двох агентів вдалося заарештувати, а організаторка переховується від правоохоронців.

Приблизно в той же час в Одеській області затримали чоловіка через підтримку російської агресії. Житель Білгород-Дністровського виправдовував повномасштабне вторгнення в Україну і заперечував військові злочини окупантів.

У вересні у Львові припинили діяльність мережі агітаторів, які працювали на бойовиків з так званої "ЛНР". Злочинці поширювали пропагандистські матеріали та проросійські наративи, а також виправдовували російську агресію. Свою діяльність вони вели в інтернет-спільнотах Львівського регіону.

Деякі агенти російських спецслужб виконують більш резонансні завдання. Нещодавно в Офісі генпрокурора заявили, що киянин планував низку вбивств політиків та військових на замовлення російських спецслужб.

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