Служба безпеки України повідомила про підозру одному з колишніх керівників держпідприємства «Одеський морський торговельний порт».
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Як повідомили УНІАН в Управлінні СБУ в Одеській області, він підозрюється в причетності до нанесення збитків державі в 142 млн грн.
За даними слідства, протягом 2018-2019 років він здавав в оренду комерційним структурам буксири державного портового флоту за значно заниженими тарифами.
Оперативники спецслужби встановили, що через дії чиновника комерційні структури отримували надприбутки від судновласників, які повинні були надходити до бюджету.
На даний час триває досудове слідство за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.
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