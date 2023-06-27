Зрадник публікував відомості про наслідки російських повітряних ударів та поширював фейки кремлівської пропаганди.

Затримано адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу, який "зливав" локації ЗСУ на східному фронті. Про це повідомляє Служба безпеки України.

В повідомленні сказано, що мешканець Покровського району після початку повномасштабного вторгнення РФ створив власний Телеграм-канал, де викладав електронні карти з позначками місць базування та переміщення підрозділів Збройних сил України на Авдіївському напрямку. При цьому зазначається, що інформацію він з власної ініціативи збирав під час виїздів на місцевість, де приховано фіксував локації українських захисників.

У своєму Телеграм-каналі він публікував також відомості про наслідки російських повітряних ударів по території району, "засвічував" координати постраждалих українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

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СБУ встановила, що серед основних користувачів інтернет-ресурсу були бойовики окупаційних угруповань і представники спецслужб РФ, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.

Крім того, фігурант використовував власний Телеграм-канал для поширення фейків кремлівської пропаганди щодо суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що, цей телеграм-канал був організований у квітні 2022 року і там відбувалося спілкування з підписниками на військову тематику. "Задаючи тон невдоволення політикою влади України, адміністратор робив численні інформаційні вкиди щодо дій та місцезнаходження українських військових на території регіону", - сказано в повідомленні.

Крім того, коментував пости інших користувачів, підтверджував і уточнював їх дописи, додаючи результати власних спостережень.

Боротьба зі зрадниками в Україні

Як повідомляв УНІАН 26 червня, СБУ затримала інформатора Російської Федерації, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС.

Мешканцем Южноукраїнська, якого російська спецслужба залучила до співпраці у травні цього року, ворог зацікавився через його прокремлівські дописи в одному з російських Telegram-каналів.

Зловмисник збирав та передавав ворогу інформацію про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію.

Російські "куратори" платили гроші за виконання своїх завдань. За попередніми оцінками, фігурант отримав від ворога загалом майже 9 тисяч гривень за виконання попередніх завдань.

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