В одному зі спальних районів Харкова контррозвідка СБУ затримала агента Головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації.
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.
«Затримали зрадника під час одержання повного комплекту технічної документації з грифом «таємно»», - прокоментував він.
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За його даними, мешканець Харкова виїжджав на територію РФ, де був завербований російською військовою розвідкою.
«Матеріали, які зловмисник планував передати військовій розвідці РФ, стосувалися розробок нового типу комплексної броні у сфері танкобудування», - підкреслив Цаплієнко.
Як повідомило "Суспільному" поінформоване джерело у відомстві, затримали чоловіка 21 лютого о 13:00. Операцію силовики провели біля одного з виходів станції метро "Героїв Праці".
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