Зловмисник встановлював на банкомат скімер та міні-камеру для запису PIN-кодів банківських карток.

Поліція Києва затримала іноземця, який у незаконний спосіб знімав гроші з банківських рахунків громадян.

Читайте такожБили та душили: на Дніпропетровщині зловмисники під приводом перевірки лічильників грабували пенсіонерів (фото)Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, 54-річний іноземець встановлював на банкомат скімер та міні-камеру для запису PIN-кодів банківських карток, а потім виготовляв їх дублікати та знімав гроші.

Зазначається, що протягом кількох місяців до столичної поліції від кількох громадян надійшли заяви про те, що з їхніх карток зникли гроші.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника поліція вилучила підроблені банківські картки, спеціальні накладки на банкомат з прихованими мікрокамерами, пристрої для запису інформації на картки.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною другою статті 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та частиною третьою статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України». Зловмиснику загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Автор: Надя Пришляк