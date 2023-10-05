Шахрай видавав себе за лікаря з Сирії.

У Чернігові 60-річна жінка перерахувала "другу" з сайту знайомств 2 млн грн. Вона звернулася до поліції, коли зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Як повідомили в секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, мешканці Чернігова близько двох місяців тому на одному із сайтів знайомств написав іноземець на ім’я Ерік. Він представився лікарем-хірургом, який нібито працює в Сирії.

"Між ними зав’язалося тісне спілкування, після чого чоловік повідомив чернігівці, що хоче виїхати з Сирії, але для цього йому потрібна фінансова допомога", – зазначили в поліції.

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Потерпіла погодилась допомогти і спочатку перерахувала понад 30 тис. гривень на невідомий рахунок. Після цього онлайн-друг знову попросив про допомогу: нібито йому потрібні гроші для купівлі авіаквитків та оформлення різноманітних документів для виїзду за кордон.

Загалом жінка перерахувала на невідомі банківські рахунки понад 2 млн гривень. За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Шахрайство в Україні: інші новини

В Україні фіксується аномальна активність шахраїв. З січня по серпень 2023 року правоохоронці відкрили біля 60 тисяч кримінальних проваджень за шахрайство.

Наприкінці вересня Державне бюро розслідувань заблокувало діяльність шахрайського кол-центру у Дніпрі. Аферисти займалися викраданням коштів із рахунків українців, які зараз працюють в Польщі.

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