Ділки обладнали офіс у квартирі в центрі Дніпра / фото ДБР

У Дніпрі правоохоронці заблокували роботу шахрайського кол-центру – зловмисники викрадали гроші з рахунків українців, які працюють у Польщі. 

За інформацією Державного бюро розслідувань, організували роботу кол-центру місцеві кримінальні авторитети, а прикривав їхню діяльність правоохоронець з керівною посадою. 

"Ділки обладнали офіс в одній зі звичайних квартир у середмісті Дніпра. Там була вся необхідна комп’ютерна техніка. Для "операторів" кол-центру була створена методичка, в якій детально розписано, як працювати з клієнтами", - йдеться у повідомленні.

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Затримано 13 осіб, причетних до роботи кол-центру / фото Дніпропетровської облпрокуратури

Зокрема, аферисти використовували номери телефонів польських операторів та IP-телефонію. Під час дзвінків вони називали себе представниками польських банків та повідомляли потерпілим, що їхня банківська картка заблокована. У ході розмови працівники кол-центру схиляли жертв до встановлення на телефоні спеціального додатка. Завдяки цьому вірусному програмному забезпеченню зловмисники отримували дистанційний доступ до гаджетів та банківських рахунків потерпілих.

Шахраї ошукали українців щонайменше на півмільйона гривень / фото Дніпропетровської облпрокуратури

Як повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі, через додаток шахраї дізнавалися інформацію про залишок коштів на банківському рахунку та відповідний "BLIK-код", завдяки якому і здійснювали виведення грошей на підконтрольні рахунки на території України або криптогаманці. 

Отримані кошти вони переводили в готівку за допомогою обмінних пунктів валют у Дніпрі та розподіляли між собою.

За даними правоохоронців, таким чином з польських рахунків українських громадян вкрали щонайменше півмільйона гривень. Наразі встановлюється повне коло ошуканих людей.

Під час спецоперації правоохоронці провели 40 обшуків, вилучили близько 2 млн гривень готівки в різній валюті, автівки преміумкласу, чорнові записи, телефонну і комп’ютерну техніку, банківські картки та сім-карти мобільних операторів.

Також затримано 13 осіб, у тому числі двох місцевих кримінальних авторитетів, яким повідомлено про підозру у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участь у ній та шахрайстві.

Окрім того, вирішується питання повідомлення про підозру правоохоронцю, який прикривав діяльність злочинної групи.

Використання платіжної системи BLIK для видурювання грошей

Раніше українців, які перебувають у Польщі, попередили про розповсюджений спосіб шахрайства за допомогою платіжної системи BLIK

Щоб зробити платіж через цей механізм, потрібно згенерувати платіжний код. Відтак шахраї під різними приводами намагаються надурити жертву і змусити її згенерувати платіжний код, тобто віддати гроші з рахунку.

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