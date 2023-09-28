Для грабунку українців під керівництвом кримінальних авторитетів було створено кол-центр.

У Дніпрі правоохоронці заблокували роботу шахрайського кол-центру – зловмисники викрадали гроші з рахунків українців, які працюють у Польщі.

За інформацією Державного бюро розслідувань, організували роботу кол-центру місцеві кримінальні авторитети, а прикривав їхню діяльність правоохоронець з керівною посадою.

"Ділки обладнали офіс в одній зі звичайних квартир у середмісті Дніпра. Там була вся необхідна комп’ютерна техніка. Для "операторів" кол-центру була створена методичка, в якій детально розписано, як працювати з клієнтами", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, аферисти використовували номери телефонів польських операторів та IP-телефонію. Під час дзвінків вони називали себе представниками польських банків та повідомляли потерпілим, що їхня банківська картка заблокована. У ході розмови працівники кол-центру схиляли жертв до встановлення на телефоні спеціального додатка. Завдяки цьому вірусному програмному забезпеченню зловмисники отримували дистанційний доступ до гаджетів та банківських рахунків потерпілих.

Як повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі, через додаток шахраї дізнавалися інформацію про залишок коштів на банківському рахунку та відповідний "BLIK-код", завдяки якому і здійснювали виведення грошей на підконтрольні рахунки на території України або криптогаманці.

Отримані кошти вони переводили в готівку за допомогою обмінних пунктів валют у Дніпрі та розподіляли між собою.

За даними правоохоронців, таким чином з польських рахунків українських громадян вкрали щонайменше півмільйона гривень. Наразі встановлюється повне коло ошуканих людей.

Під час спецоперації правоохоронці провели 40 обшуків, вилучили близько 2 млн гривень готівки в різній валюті, автівки преміумкласу, чорнові записи, телефонну і комп’ютерну техніку, банківські картки та сім-карти мобільних операторів.

Також затримано 13 осіб, у тому числі двох місцевих кримінальних авторитетів, яким повідомлено про підозру у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участь у ній та шахрайстві.

Окрім того, вирішується питання повідомлення про підозру правоохоронцю, який прикривав діяльність злочинної групи.

Використання платіжної системи BLIK для видурювання грошей

Раніше українців, які перебувають у Польщі, попередили про розповсюджений спосіб шахрайства за допомогою платіжної системи BLIK.

Щоб зробити платіж через цей механізм, потрібно згенерувати платіжний код. Відтак шахраї під різними приводами намагаються надурити жертву і змусити її згенерувати платіжний код, тобто віддати гроші з рахунку.

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