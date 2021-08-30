Невідомі "набили" на вухах тварини символіку.

У Херсоні зооволонтери знайшли бездомну кішку з "нацистськими" татуюваннями. Невідомі з якоїсь причини вирішили, що зображення символіки на вухах нещасної тварини виглядає нібито смішно.

Про кішку з татуюваннями на своїй сторінці в Facebook повідомила Олена Таран - місцева мешканка, яка допомагає бездомним тваринам Херсона.

За словами зоозахисниці, бездомна кішка з'явилася в одному з дворів міста, після чого вона раптово зникла. Тварину знайшли зовсім недавно, за цей час молода кішка народила кошенят. Також волонтери помітили у неї дивні татуювання. Виявилося, хтось "набив" на її вушках нацистську символіку.

"Це дитя, навесні було підкинуто кимось в під'їзд, потім поневірялося по під'їздах і осіло на п'ятачку виродків, які самоствердилися за рахунок беззахисного півторакілограмового кошеня-дівчинки. Вони зробили їй татуювання у вигляді фашистських символів! Не на паркані, не у себе на лобі, а на вушках у маленької істоти! Це хіба смішно?",- поскаржилася волонтер.

Читайте такожУ Луганській області почалася лісова пожежа (фото)Користувачі мережі бурхливо відреагували на фото кішки і її кошенят. Багато написали, що люди, які зробили тварині тату, є "шкуродерами". Мало того, що беззахисна кішка зазнала сильного болю, тепер вона може постраждати. Коментатори бояться, що тварину можуть побачити інші "неадеквати", які вирішать вбити нещасного вихованця через символіку.

Кішці і її кошенятам шукають будинок. Волонтери сподіваються, що тварини опиняться в дбайливих руках і більше ніколи не будуть страждати.

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Автор: Поліна Кузенко