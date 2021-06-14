На Центральному ринку в Маріуполі чоловік загинув від удару пінцетом.
Про це в понеділок, 14 червня, повідомляє поліція Донецької області.
Усе сталося в суботу, коли 36-річний та 53-річний місцеві мешканці посварилися на території ринку. За словами свідків, чоловіки влаштували словесну перепалку, після чого старший вдарив молодшого пінцетом у шию та втік.
За дві години правоохоронці розшукали й затримали нападника. З'ясувалося, що раніше він уже був засуджений. У нього вдома знайшли той самий пінцет.
Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років в'язниці.
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