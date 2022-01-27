Хлопця не влаштовували нестатутні відносини у його підрозділі.

Односельці та знайомі солдата Артемія Рябчука, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, шоковані трагедією. Журналісти дізналися, що хлопець був спокійним та ввічливим, але напередодні поскаржився на "дідівщину" у своєму підрозділі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Политика Страны".

Односельці позитивно характеризують хлопця. Кажуть, що він не був конфліктним.

"Хлопчик акуратний був завжди, чистюля. Одяг хоч і не новий, але чистий і випрасуваний. Ввічливий дуже, вітався, ніколи ні з ким з однолітків не конфліктував, не сварився, не бився. Але він взагалі стороною тримався хлопчаків, ні в яких пустощах не брав участь", - розповіла мешканка села Ганна Григорівна.

Читайте також"Що ж ти накоїв": затримання підозрюваного у бійні на Південмаші потрапило на відеоЕкс-одногрупники Рябчука згадують, що він не був відмінником, але вчився добре. За професією агронома хлопець працювати не пішов, хоч були пропозиції. Артемій Рябчук не пив і не курив.

"У групі він особливо ні з ким не контактував. Спілкувався дружелюбно, але тримався осторонь. У нього навіть дівчини не було", - зізнався його одногрупник Андрій.

Артемія Рябчука призвали на строкову службу восени 2021 року. На момент скоєння злочину солдат прослужив близько півроку.

"Раніше Артемій Рябчук скаржився командирам на нестатутні відносини у його підрозділі – солдати-контрактники б'ють строковиків та змушують їх виконувати найбруднішу роботу за себе", - йдеться у повідомленні.

Читайте також Нацгвардієць в деталях розповів, як розстріляв товаришів зі служби (відео) Розстріл у Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 - отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник. ДБР відкрило кримінальне провадження.

У Міністерстві внутрішніх справ України показали фото строковика, який влаштував у Дніпрі розстріл солдатів. Підозрюваного звати Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. Відомо, що він з Ізмаїла Одеської області. На службі с осені 2021 року, а до цього працював на складі та має професійну технічну освіту.

Станом на 10:00 міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що підозрюваного затримали. В ДБР повідомили, що Рябчук здався добровільно. Він попросив викликати правоохоронців незнайому жінку.

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що троє постраждалих перебувають у важкому стані. За їхнє життя борються хірурги в лікарні імені Мечникова. Життя ще двох поза загрозою.

На трагедію відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним загиблих і очікує від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину.

ЗМІ раніше писали, що жителі села Броска, звідки родом солдатів Артемій Рябчук, вражені трагедією. Місцеві позитивно характеризують хлопця, але зазначають, що він уникав спілкування з однолітками.

Декілька років тому хлопець пережив особисту трагедію – на його очах потонув друг.

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