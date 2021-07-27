Сильний вітер ускладнював боротьбу з вогнем.

Серйозна пожежа виникла в Запоріжжі. Загорівся найбільший острів на Дніпрі - Хортиця, де розташований однойменний заповідник.

Про це повідомив директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко в Facebook.

"Сумна новина!!! Великий підпал Хортиця Національний заповідник - National Reserve Khortytsya", - написав Остапенко.

За його словами, на місці інциденту працюють пожежники та співробітники заповідника. Також він вказав, що сильний вітер ускладнює боротьбу з вогнем.

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Зараз офіційної інформації про причини пожежі немає.

"Горить сосновий ліс поблизу станції Січ і балки Генералка на Хортиці. Вигоріло близько 10 га лісу. На місце терміново виїхала Добровільна пожежна дружина заповідника, наші співробітники, навіть жінки, працівники ONUR, 3, 2, 1 і 7 пожежні частини Головне управління ДСНС України в Запорізькій області, працює 10 одиниць техніки. Роботу ускладнює сильний вітер. Зараз пожежу вдається локалізувати", - йдеться в повідомленні заповідника.

На опублікованих фото видно, що на Хортиці загорілася ділянка. Палають дерева та суха трава, а частину острова затягнуло густим димом.

У ДСНС Запорізької області заявили, що вже загасили пожежу на острові Хортиця.

"У місті Запоріжжі на острові Хортиця виникло загоряння лісового масиву на площі близько 1 га, з них 300 м.кв. Верхової пожежі. О 14:52 пожежу локалізовано, о 15:39 - ліквідовано", - зазначено в повідомленні.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

До боротьби з вогнем залучали 42 людини і 12 одиниць техніки.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Миколаївській області на полях, де росте пшениця, сталася пожежа. Інцидент стався на сільськогосподарському полі на території Баштанської міської територіальної громади.

Під час інциденту згоріло майже п'ять гектарів пшениці. Вогнеборці загасили пожежу пшениці на корені площею 3 га та 1,9 га пожнивних залишків силами двох підрозділів.

Автор: Анастасія Горбачова