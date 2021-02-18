Державне бюро розслідувань викрило злочинну діяльність службових осіб Міністерства оборони України під час закупівлі за бюджетні кошти апаратів штучної вентиляції легень для потреб Збройних сил України.
Про це повідомила прес-служба ДБР.
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"Оперативними працівниками ДБР отримано інформацію, що у травні 2020 року в Міністерстві оборони України в особі командування Медичних сил Збройних сил України було здійснено закупівлю апаратів штучної вентиляції легень на загальну суму 11 млн грн. Проте, їх комплектація та технічні характеристики не відповідають медико-технічним вимогам тендерної документації, що унеможливлює використання закуплених медичних виробів за прямим призначенням", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 16 лютого 2020 року слідчими ДБР проведено обшуки за місцем роботи та мешкання фігурантів на території міста Києва, в ході яких вилучено електронні носії інформації, мобільні телефони та інші документи, що підтверджують злочинну діяльність.
Наразі проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, триває досудове розслідування.
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