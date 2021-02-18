У травні 2020 року було здійснено закупівлю апаратів ШВЛ на загальну суму 11 млн грн, проте їх комплектація та технічні характеристики не відповідають медико-технічним вимогам тендерної документації.

Державне бюро розслідувань викрило злочинну діяльність службових осіб Міністерства оборони України під час закупівлі за бюджетні кошти апаратів штучної вентиляції легень для потреб Збройних сил України.

Про це повідомила прес-служба ДБР.

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"Оперативними працівниками ДБР отримано інформацію, що у травні 2020 року в Міністерстві оборони України в особі командування Медичних сил Збройних сил України було здійснено закупівлю апаратів штучної вентиляції легень на загальну суму 11 млн грн. Проте, їх комплектація та технічні характеристики не відповідають медико-технічним вимогам тендерної документації, що унеможливлює використання закуплених медичних виробів за прямим призначенням", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 16 лютого 2020 року слідчими ДБР проведено обшуки за місцем роботи та мешкання фігурантів на території міста Києва, в ході яких вилучено електронні носії інформації, мобільні телефони та інші документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Наразі проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, триває досудове розслідування.

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Автор: Леся Лещенко