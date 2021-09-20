Перша версія може бути пов’язана з професійною діяльністю загиблих. Друга – неприязні стосунки певного кола осіб з цими людьми.

Слідство розглядає дві версії вибуху автомобіля у Дніпрі, внаслідок якого загинули керівник прес-служби Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Дар’я Гречищева та інструктор і парамедик Олексій Кавлак.

Про це сьогодні на брифінгу у Дніпрі повідомив заступник керівника обласної прокуратури Олександр Савенко.

"Слідство, яке проводить управління СБУ в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом прокуратури, розглядає дві основні версії. Перша – злочин, пов’язаний з професійною діяльністю загиблих, оскільки вони займали активну громадянську позицію, були волонтерами і неодноразово перебували в зоні ООС. Друга версія – певні неприязні стосунки певного кола осіб з цими людьми", - наголосив Савенко.

Що це могли бути за особи, прокурор не уточнив, посилаючись на таємницю слідства. Однак він зазначив, що загиблі були людьми не конфліктними.

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Також Савенко зазначив, що призначені експертизи ще не завершені, тому деталі про вибуховий пристрій наразі невідомі. Єдине, що можна напевно сказати – сила вибуху була еквівалентна 1-2 кг тротилу.

Він також пояснив, що відкриття кримінальної справи за статтею "теракт" (ч. 3 ст. 258 КК України) пов’язане з резонансною подією – вибухом в громадському місці у середмісті Дніпра.

Як повідомляв УНІАН, вранці 15 вересня на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля Nissan Primera загинули прес-секретар ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Дар’я Гречищева та учасник організації "Український легіон", інструктор з домедичної допомоги Олексій Кавлак.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Автор: Раїса Юргель