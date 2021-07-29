Через трагедію міська влада хоче заборонити гратися у фонтанах.

У Дніпрі після смерті чотирирічного хлопчика, який травмувався у міському фонтані, прокуратура почала перевірку їхньої безпечності.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

Через трагедію міська влада хоче заборонити гратися у фонтанах.

Директор комунального підприємства Дніпровської міськради Олексій Прохоров заявив, що фонтани в принципі є об’єктами підвищеної небезпеки, і купатися в них небезпечно, повідомляє "Днепр.Оперативный".

"У нас є один фонтан у місті, в тому ж сквері "Прибережний", який спеціально сконструйований для того, щоб у ньому купалися діти. Там поверхня неслизька, абсолютно безпечна будова, діти там можуть цілком спокійно купатися", - повідомив він.

Чиновник додав, що на найближчій сесії міськрада Дніпра може проголосувати за введення великих штрафів за купання у фонтанах, а також встановлення попереджувальних табличок біля них.

Хлопчик загинув після падіння у фонтані Дніпра

Трагедія сталася у Дніпрі 23 липня на очах численних свідків. Чотирирічний хлопчик разом з іншими дітьми купався у фонтані, послизнувся під час забавок і випадково сів на наконечник, звідки під тиском виштовхується вода. Мати дістала дитину з фонтану та викликала швидку. До обласної дитячої лікарні хлопчика доправили у критичному стані. Медики вісім годин оперували дитину, але травми виявились несумісні з життям.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Олег Давигора