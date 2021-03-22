В мерії кажуть, що ремонтна бригада мала заасфальтувати люк.

Каналізаційний люк, кришка від якого в результаті ДТП вбила дитину, знаходиться на балансі львівського «Водоканалу». Винуватців трагедії правоохоронці шукатимуть саме там.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. В мерії підтвердили, що кришка люку була незакріпленою. Начебто комунальники за день до інциденту повісили там огороджувальну стрічку. Однак на момент трагедії ані стрічки, ані яких-небудь попереджувальних знаків біля люку не було.

«Виїжджала ремонтна бригада в суботу, вона робила певні речі стосовно того люку, вони його огородили і мали наступні речі робити, його треба було банально ще асфальтувати, але хтось зніс це огородження», - наголошує міський голова Львова Андрій Садовий.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Винуватцю загрожує до 8 років ув’язнення.

Дитина загинула від кришки люка: що відомо

Напередодні на вулиці Зеленій у Львові сталась трагічна дорожня аварія. Автомобіль ДСНС рухався у напрямку до вулиці Сихівської. Під час руху він наїхав заднім лівим колесом на каналізаційний люк, кришка якого, судячи з усього, була погано закріплена.

Від наїзду кришка люка вилетіла в напрямку зустрічної смуги, де в той момент рухався автомобіль Acura. Кришка влетіла в лобове скло машини і влучила в дитину, яка сиділа на передньому сидінні.

Спереду сидів 10-річний хлопчик, він загинув на місці. Удар був настільки сильним, що кришка люка опинилася аж у багажнику.

Журналісти з’ясували, що в авто їхало подружжя з 10-річним сином. За кермом був батько, а матір сиділа позаду.

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Автор: Дмитро Захаров