Мобілізований помер дорогою до навчального центру через напад епілепсії.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на смерть від епілепсії мобілізованого чоловіка на Закарпатті.

"Відомо, що українець згідно з довідкою ВЛК був визнаний придатним до військової служби.Наразі щодо ймовірного порушення прав людини я відкрив провадження. Ця ситуація надалі перебуватиме на моєму особистому контролі. Також мої Представники у Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини. Висловлюю співчуття родині українця", – написав Лубінець.

Смерть військовозобов'язаного на Закарпатті: що відомо

Як повідомляв УНІАН, на Закарпатті по дорозі до навчального центру помер військовозобов’язаний, у якого стався епілептичний напад. Зазначається, що офіцер супроводу надав чоловікові першу домедичну допомогу та викликав лікарів. Однак, швидка не встигла врятувати життя мобілізованого.

Відео дня

Зазначимо, що це не перший подібний випадок смерті мобілізованого від епілепсії. Раніше від епілепсії помер інший мобілізований – житель 29-річний житель Одеської області Борис Глушак.

Вас також можуть зацікавити новини: