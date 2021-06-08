Від отриманих травм 35-річний потерпілий помер на місці.

Попередньо встановлено, що чоловік, який загинув у Києві на станції "Караваєві дачі", переходив через колії у невстановленому місці та не помітив потяг.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

"Потерпілий переходив через колії у невстановленому місці та не помітив потяга, який наближався до зупинки. Від отриманих травм 35-річний чоловік помер на місці", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи та працівники інших профільних служб. Поліцейські з’ясовують обставини інциденту та проводять необхідні слідчі дії. Після закінчення перевірки події буде надано правову кваліфікацію.

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Сьогодні, 8 червня, у Києві загинув чоловік, якого затиснуло між платформою та вагоном потяга на залізничній станції "Караваєві дачі".

Так, о 15:04 від служби "103" надійшла інформація про те, що на вулиці Вадима Гетьмана, 48-А, що у Солом'янському районі столиці, на залізничній станції "Караваєві дачі" між платформою та вагоном залізничного потягу заблоковано чоловіка.

Рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення за допомогою гідравлічного інструменту витягли тіло чоловіка.

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Автор: Надя Пришляк