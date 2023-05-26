Педагога взяв на поруки трудовий колектив львівської школи.

Вчительку зі Львова Людмилу Гребень, яку звинуватили у смерті школяра під час екскурсії на водоспад Кам'янка, звільнили від кримінальної відповідальності.

Таке рішення 16 травня ухвалив Сколівський районний суд Львівської області.

В ухвалі зазначається, що суд задовольнив клопотання трудового колективу Львівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 82 про взяття вчительки на поруки строком на один рік.

Відео дня

Протягом цього періоду вона має виправдати довіру трудового колективу школи, не ухилятись від заходів виховного характеру та не порушувати громадський порядок.

У разі порушення цих умов, її притягнуть до кримінальної відповідальності.

Загибель школяра на водоспаді: що відомо

На Львівщині 2 червня 2021 року під час шкільної екскурсії на водоспад Кам’янка загинув 12-річний хлопчик Артем Прадєд-Янчак.

Шестикласник послизнувся на камінні і впав у водоспад, зачепившись за коріння дерева. Його намагалися врятувати вчителі, місцеві жителі та рятувальники, однак це їм не вдалося.

Під час екскурсії дітей супроводжувала їхня класний керівник, вчителька музики Людмила Гребень. Після трагедії у неї стався серцевий напад.

Вчительку звинуватили у неналежному виконанні обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей (ст. 137 ч. 2 ККУ). Санкція цієї статті передбачає від трьох до п'яти років ув'язнення.

Вас також можуть зацікавити новини: