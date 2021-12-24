Виявилося, що водій та загибла були сусідами по будинку.

На Чернігівщині завідувач хірургічного відділення лікарні збив жінку та поїхав, залишивши її без допомоги. Про смертельну аварію повідомив випадковий свідок. Він одразу зателефонував правоохоронцям.

Аварія трапилася у Куликівці, повідомляється у сюжеті ТСН.

Водія поліція знайшла дуже швидко. Свідок зателефонував у поліцію та повідомив, що на трасі чоловік щось роздивлявся на узбіччі, а потім поїхав.

Очевидець підійшов до місця, де був водій, та побачив жахливе - на снігу лежала закривавлена жінка. Уламки від бампера машини, деталі велосипеду та навіть цукерки, яка жінка, ймовірна везла дітям, - все це й досі лежить біля траси.

Водія, який збив жінку, копи знайшли протягом години. Ним виявився лікар - завідувач хірургічного відділення. Чоловік був вдома, копи помітили, що той був напідпитку. Від медичного освідчування на алкоголь він відмовився та одразу почав просити, аби його відвезли до лікарні.

Нині вирішується питання про оголошення підозри. Сам водій знаходиться у лікарні.

Читайте такожДТП з харківським "мажором": слідчі завершили розслідуванняУ хірургічному відділенні, де працює чоловік, розповіли, що він був на роботі до 15:30 і не випивав. Співробітники не змогли сказати про лікаря нічого хорошого чи поганого. Директорка закладу каже, що особисто знала жінку, яка загинула у смертельній ДТП.

Виявилось, що водій та жінка були сусідами. Чоловік мешкає в одному будинку, де жила загибла, у сусідніх під'їздах. Прожили разом кілька десятків років.

Чому водій збив жінку, а потім залишив її без допомоги та втік, з'ясовують правоохоронці. Зі слів свідка, чоловік дивився на тіло загиблої, проте він чомусь не викликав швидку допомогу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Дніпрі дві машини зіткнулися на "зебрі": одне авто відлетіло в зупинку і збило людей.

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