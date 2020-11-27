Військовослужбовець, перебуваючи за кермом автомобіля МАЗ, допустив зіткнення з асфальтоукладачем та наїзд на людей, які ремонтували дорогу.

У Кіровоградській області за підозрою у скоєнні ДТП з двома загиблими затримано військовослужбовця.

Читайте такожНа Кіровоградщині загинули двоє дорожників: у бригаду робітників в'їхала військова вантажівка (відео)Про це повідомляється на сторінці Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону у Facebook.

Зазначається, що ДТП сталася 26 листопада на автодорозі «Стрій – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка», на території Новоархангельского району Кіровоградської області.

Попередньо встановлено, що водій МАЗ 6317, військовослужбовець однієї з військових частин ЗС України, не обравши безпечного інтервалу, допустив зіткнення з асфальтоукладачем VÖGELE та наїзд на трьох громадян, які здійснювали ремонтні роботи з укладення асфальтного покриття проїзної частини дороги.

«В результаті ДТП двоє потерпілих загинули, одного з тілесними ушкодженнями госпіталізували до Маловисківської центральної районної лікарні», - йдеться у повідомленні.

ДТП з двома загиблими дорожниками: деталі розслідування

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Наразі військовослужбовця-водія заарештовано, з’ясовуються усі обставини пригоди, вирішується питання про призначення необхідних експертиз.

Крім того, готується повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

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Автор: Світлана Макринська