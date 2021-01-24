В Одесі сьогодні у результаті зіткнення двох іномарок загинула 18-річна дівчина, ще три людини постраждали.
Як повідомили журналістам у прес-службі управління патрульної поліції в Одеській області, аварія сталася в Суворовському районі міста близько 11:30.
Читайте такожНа Житомирщині легковик влетів в дерево і загорівся: троє загиблих«На вулиці Миколаївська дорога сталося зіткнення двох автомобілів, у результаті події одна людина загинула і троє травмовані», - повідомили в управлінні.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Mitsubishi lancer, рухаючись по Миколаївській дорозі в напрямку Ярмаркової площі, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Mercedes.
Від отриманих травм на місці події загинула 18-річна пасажирка автомобіля Mitsubishi, до лікарні доставлено водії обох машин і пасажира Mercedes.
На місці події працює слідчий.
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