У ніч на 6 лютого у Львові спалахнула пожежа в одному з п’ятиповерхових житлових будинків. Унаслідок події загинула одна людина.
Про це повідомляє прес-служба обласної ДСНС.
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На момент прибуття рятувальників вогонь заполонив усю квартиру на першому поверсі та заповнив весь сходовий майданчик дому. З задимлених приміщень вогнеборцям вдалося винести двох людей без свідомості, а також одну дитину.
Усього на свіже повітря вивели 8 мешканців. У квартирі, де виникла пожежа, рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Загиблою виявилась мати власниці квартири.
Причини та обставини виникнення пожежі з’ясовуються правоохоронні органи.
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