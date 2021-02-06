Причини та обставини виникнення пожежі з’ясовуються правоохоронні органи.

У ніч на 6 лютого у Львові спалахнула пожежа в одному з п’ятиповерхових житлових будинків. Унаслідок події загинула одна людина.

Про це повідомляє прес-служба обласної ДСНС.

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На момент прибуття рятувальників вогонь заполонив усю квартиру на першому поверсі та заповнив весь сходовий майданчик дому. З задимлених приміщень вогнеборцям вдалося винести двох людей без свідомості, а також одну дитину.

Усього на свіже повітря вивели 8 мешканців. У квартирі, де виникла пожежа, рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Загиблою виявилась мати власниці квартири.

Причини та обставини виникнення пожежі з’ясовуються правоохоронні органи.

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Автор: УНІАН