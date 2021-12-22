Жінці готують повідомлення про підозру.

Орендар готельного комплексу у Вінницькій області, де сталася смертельна пожежа, затриманий. Слідчі готують повідомлення про підозру.

Про це повідомили в прес-службі поліції Вінницької області

"46-річна орендар готельно-ресторанного комплексу затримана в процесуальному порядку", - йдеться в повідомленні.

Слідчі готує матеріали для оголошення жінці про підозру за частиною 2 статті 270 "порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки" Кримінального кодексу України.

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22 грудня, близько 03:00 у Вінницькій області у комплексі відпочинку "Батерфляй" в селі Садове сталася пожежа, в результаті якого одна людина загинула, ще двоє травмувалися.

Співробітники поліції та рятувальники евакуювали близько 60 осіб, у тому числі 54 дитини.

За даними поліції, три людини під час пожежі вистрибнули з вікна. Від отриманих ушкоджень загинула дівчина. Ще дві людини-19-річна дівчина і 43-річний чоловік госпіталізовані в лікарню.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) ККУ.

Пізніше стало відомо, що у пожежі загинула 21-річна уродженка АР Крим.

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